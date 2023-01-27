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Данилов: Вопрос Путина в России почти закрыт, некоторым уже известно имя его преемника

Общие новости
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С начала полномасштабного вторжения ситуация в РФ коренным образом изменилась

Данилов: Вопрос Путина в России почти закрыт, некоторым уже известно имя его преемника

Новина українською

В стране-агрессоре произошли события, указывающие на то, что российский диктатор уже обречен на поражение.

Об этом в интервью 24 каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, находящиеся в ближайшем окружении Путина люди все больше осознают, что у России нет никаких перспектив выиграть войну против Украины.

"Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после Путина", - отметил секретарь СНБО.

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У представителей украинской власти есть свои предположения о том, что будет дальше происходить в России и кто может стать преемником диктатора. Однако секретарь СНБО не раскрыл детали.

Также, добавил Данилов, ситуация в РФ коренным образом изменилась.

"Это до начала полномасштабного вторжения в Украину россиянам почти удалось убедить весь мир в том, что Украина не выстоит. Сейчас украинцы на поле боя доказали, что способны отстоять свою независимость и свободу", - добавил секретарь СНБО.

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В статье: Владимир Путин война с россией Алексей Данилов
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