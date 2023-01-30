Британская разведка: Россия может провести еще одну волну частичной мобилизации
Мнение партнеров
Defence Intelligence
российские власти, вероятно, держат открытым вариант проведения еще одного призыва граждан в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
22 января СМИ стало известно, что российские пограничники не разрешали киргизским трудовым мигрантам с двойными паспортами уехать из россии. Этим мужчинам сказали, что их имена есть в списках о мобилизации.
Отдельно 23 января спикер президента россии песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает оставаться в силе. Он утверждал, что указ остается необходимым для работы вооруженных сил.
российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения какого-либо будущего большого наступления в Украине, при этом минимизируя внутренние инакомыслия.
Популярное сейчас
- На грудь, колено, мощно в девятку! ВИДЕО невероятного гола из матча Наполи – Рома
- Россияне вчера почти не использовали авиацию, ВСУ отразили атаки около 10 населенных пунктов
- Серия А. Наполи - Рома 2:1. Даже Моуриньо не остановил
- Резников анонсировал серийное производство украинской САУ, Данилов намекнул на передачу F-16
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
Новости по теме
- 11:25 Украинские В России ЧВК Вагнер теперь – юрлицо. В разведке Британии сказали, сколько наемников воюет в Украине
- 13:05 Украинские Британская разведка оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте
- 13:50 Украинские Спасательная операция в Днепре завершена. В британской разведке рассказали о ракете, которой ударили россияне