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Британская разведка: Россия может провести еще одну волну частичной мобилизации

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Британская разведка: Россия может провести еще одну волну частичной мобилизации

Defence Intelligence

Новина українською

российские власти, вероятно, держат открытым вариант проведения еще одного призыва граждан в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

22 января СМИ стало известно, что российские пограничники не разрешали киргизским трудовым мигрантам с двойными паспортами уехать из россии. Этим мужчинам сказали, что их имена есть в списках о мобилизации.

Отдельно 23 января спикер президента россии песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает оставаться в силе. Он утверждал, что указ остается необходимым для работы вооруженных сил.

российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения какого-либо будущего большого наступления в Украине, при этом минимизируя внутренние инакомыслия.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
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Источник:
twitter.com/DefenceHQ

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