В Донецкой области погиб 24-летний летчик-герой: отводил подбитый самолет от жилых домов
Даниил Мурашко погиб смертью Героя
фото из соцсетей
Во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области 27 января погиб пилот Даниил Мурашко.
Об этом пишет в Facebook 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.
С погибшим побратимом попрощались 30 января.
Отмечается, что командир авиационного звена авиационной эскадрильи Даниил Геннадиевич Мурашко (10.08.1998 г.р.) с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии РФ совершил 141 боевой вылет.
В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 особей живой силы противника, отмечают собратья летчика.
Благодаря умелым действиям, неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.
За выдающиеся достижения в борьбе с врагом Мурашко награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.
Во время выполнения боевого задания в составе пары 27 января 2023 года был подбит вражеским истребителем.
"Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий. В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя.
За проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадьевич командованием воинской части представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно)".
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