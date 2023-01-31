  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российские оккупанты обстреляли шахматно-шашечный клуб в Херсоне
В тренде

Российские оккупанты обстреляли шахматно-шашечный клуб в Херсоне

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Рашисты продолжают обстреливать город

Российские оккупанты обстреляли шахматно-шашечный клуб в Херсоне

фото из соцсетей

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по шахматам Александр Сулыпа сообщил о том, что в Херсоне в результате ракетного обстрела рашистами пострадал местный шахматно-шашечный клуб.

"Сегодня российские террористы обстреляли Херсонский шахматный клуб, памятник архитектуры. Политика вне спорта?" – написал Сулыпа в Твиттере.

Читайте такжеМассированный обстрел Херсона: известно о по меньшей мере трех погибших

По данным Sport.ua, "прилет" произошел утром 30 января прямо рядом с клубом. Вылетели все окна и двери фасадной части, поврежденные стены, карнизы и так далее. Такие прилеты в Херсоне ежедневные. Разрушены стадионы и многие другие спортивные и образовательные сооружения.

По теме
yellow-arrow
Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО
yellow-arrow
Латвия готова бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска россиян и белорусов
yellow-arrow
Франция передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде