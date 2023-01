Российские оккупанты обстреляли шахматно-шашечный клуб в Херсоне

Главный тренер сборной Украины по шахматам Александр Сулыпа сообщил о том, что в Херсоне в результате ракетного обстрела рашистами пострадал местный шахматно-шашечный клуб.

"Сегодня российские террористы обстреляли Херсонский шахматный клуб, памятник архитектуры. Политика вне спорта?" – написал Сулыпа в Твиттере.

По данным Sport.ua, "прилет" произошел утром 30 января прямо рядом с клубом. Вылетели все окна и двери фасадной части, поврежденные стены, карнизы и так далее. Такие прилеты в Херсоне ежедневные. Разрушены стадионы и многие другие спортивные и образовательные сооружения.

Today, russian terrorists fired at the Kherson chess club in Ukraine, an architectural movement. Politics Out of Sports? #fide #Chess #Ukraine️ pic.twitter.com/buG0N74taY