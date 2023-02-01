ВСУ за сутки нанесли 21 удар по районам сосредоточения живой силы россиян

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 1 февраля, сообщает, что за предыдущие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В свою очередь ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, 1 пункт управления и 1 боеприпасный склад.

Между тем, россияне в течение вторника нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов. Совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Поражение потерпела гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей. Генштаб предупреждает о высокой опасности российских авиационных и ракетных ударов по всей Украине.

Указывается, что противник не прекращает наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях. Несет большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клищиивка и Прасковиивка Донецкой области.