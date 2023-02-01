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Почти дотянули до 1000 единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за последний день января

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Больше 900, меньше 1000

Почти дотянули до 1000 единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за последний день января

92 ОМБР

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 128420 (+920) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3209 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6382 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2207 (+10) ед,
  • РСЗО – 458 (+4) ед,
  • средства ПВО ‒ 221 (+0) ед,
  • самолетов – 293 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5061 (+13) ед,
  • специальная техника – 200 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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