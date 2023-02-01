Почти дотянули до 1000 единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за последний день января
Больше 900, меньше 1000
92 ОМБР
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 128420 (+920) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3209 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6382 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 2207 (+10) ед,
- РСЗО – 458 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 221 (+0) ед,
- самолетов – 293 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5061 (+13) ед,
- специальная техника – 200 (+0).
Данные уточняются.
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