ВСУ нанесли 17 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника сообщает, что в воскресенье, 5 февраля, украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

В то же время Генштаб сообщает, что основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой пвк вагнер во время боевых действий в районе Бахмута.

За минувшие сутки украинские воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковиивка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

В то же время противник нанес 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки на Доннечине и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Есть погибшие и раненые. Генштаб предупреждает о высокой угрозе дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Россияне обстреливают районы приграничных населённых пунктов, а также ведут огонь из артиллерии, минометов и танков по всей линии столкновения.