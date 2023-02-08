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Польша интенсифицирует обучение ВСУ, предоставит пакет энергетической помощи и готова передать самолеты

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Но последнее – только при одном условии

Польша интенсифицирует обучение ВСУ, предоставит пакет энергетической помощи и готова передать самолеты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Польша заявила о намерении ежемесячно проводить военную подготовку двух батальонов Вооруженных сил Украины. Об этом во время заседания комиссии по национальной обороне Сейма сказал заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.

Он также подчеркнул, что миссия по обучению подразделений ВСУ не должна ограничиваться тренировкой, но должна предлагать украинской стороне комплексный пакет подготовки ВСУ к боевым действиям. Пакет также должен включать в себя бесплатную передачу техники, на которой проходят обучение. Как сообщалось ранее, Польша предоставила Украине военную помощь более чем на $2 млрд.

В ближайшие дни Польша направит в Украину уже третий пакет оборудования, необходимого для восстановления энергетического сектора нашей страны. Об этом во время заседания комиссии Сейма по национальной обороне сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. По его словам, польские энергетические компании организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора Украины.

В то же время предоставление Польшей Украине боевых самолетов F-16 или МиГ-29 возможно только в рамках НАТО или более узкой коалиции, но пока этот вопрос не обсуждается. Войцех Скуркевич отметил:

"Сегодня нет дискуссии о передаче самолетов Украине. Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках "Рамштайна" или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие".

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В статье: война с россией
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Источник:
ukrinform.ua

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