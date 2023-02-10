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Украина вернула тела 61 павшего защитника

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Вечная память Героям

Украина вернула тела 61 павшего защитника

Минреинтеграции

Новина українською

Сегодня при содействии Министерства реинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины.

Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и соблюдением международного гуманитарного права.

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Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавших свои жизни за будущее Украины.

Напоминаем, что работает горячая линия по вопросам пропавших без вести: 0 800 339 247, или сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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В статье: война с россией Герои Украины
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Источник:
Минреинтеграции

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