Украина вернула тела 61 павшего защитника

Сегодня при содействии Министерства реинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины.

Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и соблюдением международного гуманитарного права.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавших свои жизни за будущее Украины.

Напоминаем, что работает горячая линия по вопросам пропавших без вести: 0 800 339 247, или сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.