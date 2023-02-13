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Politico: В юбилейный десятый пакет санкций ЕС против РФ войдут четыре банка

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Альфа-банк в частности

Politico: В юбилейный десятый пакет санкций ЕС против РФ войдут четыре банка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 10-й пакет санкций ЕС против России войдут четыре банка, в том числе Альфа-банк, основанный миллиардером Михаилом Фридманом, а также 130 организаций и лиц. Об этом сообщает авторитетное издание Politico.

Кроме этого, новый пакет будет включать в себя: дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС российской резины, асфальта или битума, запрет россиянам работать в компаниях критической инфраструктуры ЕС.

Также можно ожидать дополнительных запретов на экспорт электронных компонентов, которые РФ может использовать для производства оружия, плюс включение в список дубайской судоходной компании, подозреваемой в помощи России в обходе санкций на экспорт нефти.

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В статье: война с россией санкции
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Источник:
politico.eu

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