Politico: В юбилейный десятый пакет санкций ЕС против РФ войдут четыре банка

В 10-й пакет санкций ЕС против России войдут четыре банка, в том числе Альфа-банк, основанный миллиардером Михаилом Фридманом, а также 130 организаций и лиц. Об этом сообщает авторитетное издание Politico.

Кроме этого, новый пакет будет включать в себя: дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС российской резины, асфальта или битума, запрет россиянам работать в компаниях критической инфраструктуры ЕС.

Также можно ожидать дополнительных запретов на экспорт электронных компонентов, которые РФ может использовать для производства оружия, плюс включение в список дубайской судоходной компании, подозреваемой в помощи России в обходе санкций на экспорт нефти.