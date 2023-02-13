Politico: В юбилейный десятый пакет санкций ЕС против РФ войдут четыре банка
Альфа-банк в частности
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 10-й пакет санкций ЕС против России войдут четыре банка, в том числе Альфа-банк, основанный миллиардером Михаилом Фридманом, а также 130 организаций и лиц. Об этом сообщает авторитетное издание Politico.
Кроме этого, новый пакет будет включать в себя: дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС российской резины, асфальта или битума, запрет россиянам работать в компаниях критической инфраструктуры ЕС.
Также можно ожидать дополнительных запретов на экспорт электронных компонентов, которые РФ может использовать для производства оружия, плюс включение в список дубайской судоходной компании, подозреваемой в помощи России в обходе санкций на экспорт нефти.
Популярное сейчас
- Дания передала ВСУ все свои гаубицы CAESAR. Bradley, предоставленные Украине, уже в порту Германии
- Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
- Politico: ВСУ разгромили под Угледаром элитную бригаду морской пехоты россиян
- Укрэнерго подтверждает. Под утро россияне попали в объекты инфраструктуры в двух областях Украины
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
Новости по теме
- 20:47 Украинские Зеленский: Все элементы россии, задействованные в войне, должны быть изолированы от мира
- 14:59 Украинские "Болото, что с лицом?" В ОП заявили, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов для ВСУ – решен
- 11:44 Украинские Зеленский прибыл на саммит ЕС. Известно, какие ключевые вопросы озвучит партнерам президент