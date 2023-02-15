  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Джокер Шахтера эпохи нулевых. Сегодня отмечает День рождения Алексей Белик
В тренде

Джокер Шахтера эпохи нулевых. Сегодня отмечает День рождения Алексей Белик

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Навязывал конкуренцию бразильцам

Джокер Шахтера эпохи нулевых. Сегодня отмечает День рождения Алексей Белик

Шахтар

Новина українською

Алексей Григорьевич Белик родился 15 февраля 1981-го в Донецке. Воспитанник "Шахтера" выступал на позиции центрального нападающего, с "горняками" трижды выиграл золото чемпионата и дважды Кубок Украины (188 матчей, 56 голов).

Нападающий играл в высших дивизионах до 2010 года. В 2011 году был переведен в молодежный состав "Днепра" до окончания контракта, который закончился вместе с финишем сезона в мае 2011-го. Также защищал цвета "Бохума" и запорожского "Металлурга".

Был игроком национальной сборной Украины. Также выступал за юниорскую и молодежную сборные. Белик – четвертьфиналист чемпионата мира-2006.

Читайте такжеИз телеэксперта в тренеры. Экс-игрок Шахтера получил должность в клубе

В июле 2022-го Белик вошел в тренерский штаб "Шахтера" U-19. До этого долгое время работал экспертом на каналах "Футбол 1/2/3".

По теме
yellow-arrow
Разведка Великобритании сообщила о проблемах РФ с военно-промышленным производством
yellow-arrow
В ISW объяснили, как оборона Бахмута способствует будущему контрнаступлению ВСУ
yellow-arrow
Россияне сообщили о смерти своего подполковника в результате авиаудара ВСУ в Белгородской области
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Белик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде