Джокер Шахтера эпохи нулевых. Сегодня отмечает День рождения Алексей Белик

Алексей Григорьевич Белик родился 15 февраля 1981-го в Донецке. Воспитанник "Шахтера" выступал на позиции центрального нападающего, с "горняками" трижды выиграл золото чемпионата и дважды Кубок Украины (188 матчей, 56 голов).

Нападающий играл в высших дивизионах до 2010 года. В 2011 году был переведен в молодежный состав "Днепра" до окончания контракта, который закончился вместе с финишем сезона в мае 2011-го. Также защищал цвета "Бохума" и запорожского "Металлурга".

Был игроком национальной сборной Украины. Также выступал за юниорскую и молодежную сборные. Белик – четвертьфиналист чемпионата мира-2006.

В июле 2022-го Белик вошел в тренерский штаб "Шахтера" U-19. До этого долгое время работал экспертом на каналах "Футбол 1/2/3".