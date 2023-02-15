Ризнык и компания: украинцы, на которых Шахтер тратил миллионы

До недавнего времени было трудно поверить, что "Шахтер" будет вкладывать большие деньги в покупку украинцев. Реалии полномасштабной войны заставили "горняков" переориентироваться – примечательно, что очередным новичком стал Дмитрий Ризнык. Хотя именно здесь нет ничего удивительного – клуб еще в бразильские времена обычно формировал "отечественную" защиту, да и за голкипером следили, как минимум, несколько лет.

Учитывая, что "Ворскла" сообщила о рекордном трансфере в собственной истории (ориентировочно - 3 миллиона евро), вспоминаем десятку самых дорогих украинцев, приглашенных дончанами.

Суммы указаны согласно данными сайта Transfermarkt

Евгений Коноплянка

Позиция: левый вингер

левый вингер За сколько пришел: 1,8 млн евро (в 2019-м из "Шальке")

1,8 млн евро (в 2019-м из "Шальке") Статистика: 46 матчей, 5 голов, 5 результативных передач

Одна из самых нелогичных покупок "оранжево-черных". Когда-то Ринат Ахметов стремился получить Коноплянку, однако по состоянию на 2019-й это был не тот исполнитель, который мог гарантировать приемлемый результат. Скандальный уход из "Шальке", неутешительная физическая форма, несерьезность и завышенное эго - словом, "Шахтер" должен был мириться с целым букетом очевидных минусов. И мирился бы, если бы Евгений создавал разницу.

Коноплянка же дежурил посещение лазарета с интервью, в которых критиковал всех, кроме себя. По иронии судьбы тот же Роберто Де Дзерби успешно тренирует "Брайтон", а нападающий бесславно заканчивает в Польше.

Николай Ищенко

Позиция: центральный защитник

центральный защитник За сколько пришел: 2 млн евро (в 2008-м из "Карпат")

2 млн евро (в 2008-м из "Карпат") Статистика: 58 матчей, 1 результативная передача

Николай Ищенко попал в среду, когда нужно было конкурировать с Александром Кучером и Дмитрием Чигринским. Когда последний перебрался в "Барселону", киевлянин упустил шанс и показал, что на дистанции не дотягивает до должного уровня. Яркий пример – разгром каталонцами (1:5) в Лиге чемпионов 2010/11, где Ищенко совершил несколько катастрофических ошибок.

Мирча Луческу, имея в арсенале не только Кучера и Чигринского, вернувшегося в Донецк, но и Ракицкого, Чижова и Кривцова, не церемонился с Ищенко и отправил его в "Мариуполь". В 2015-м центрбек стал свободным агентом, затем выступал в "Металлисте", "Стали", "Вересе" и "Черноморце", сегодня представляет интересы "Левого берега".

Александр Зубков

Позиция: правый вингер

правый вингер За сколько пришел: 2 млн евро (в 2022-м из "Ференцвароша")

2 млн евро (в 2022-м из "Ференцвароша") Статистика: 12 матчей, 4 гола (2022-н.ч.)

На заре карьеры воспитанник "Шахтера" объективно не мог протиснуться мимо Марлоса, Бернарда или даже Веллингтона Нет. Хорошо, что на Зубкова положил глаз Сергей Ребров и предоставил все условия для роста - в "Ференцвароше" вингер прогрессировал, высоко котировался в местном чемпионате и в конце концов дорос до статуса сборника Украины.

С появлением Станислава Черчесова дела Александра значительно ухудшились. Так что "Шахтер" воспользовался ситуацией, о чем вряд ли сожалеет - за небольшие средства качественно залатал дыру после потери Давида Нереса, Тете и Педриньо. Если бы не травма бедра, то Зубков играл бы чаще - он неплохо вписался, дважды поразил ворота мадридского "Реала" и заложил фундамент победы над "Динамо" (3:1). Ждем восстановления.

Александр Гладкий

Позиция: центрфорвард

центрфорвард За сколько пришел: 2,5 млн евро (в 2007-м из "Харькова")

2,5 млн евро (в 2007-м из "Харькова") Статистика: 124 матча, 38 голов, 20 результативных передач (2007-2010 гг.)

Без преувеличения Александр Гладкий является знаковой персоной в истории "Шахтера". Центрфорвард несколько раз уходил, потом возвращался, но всегда приспосабливался к обстоятельствам и помогал в атаке. Во время первого периода уроженец Харьковщины был особенно эффективен - что тут говорить, если в дебютной кампании 2007/08 он оформил 35 результативных действий по системе "гол плюс пас" и вошел в пятерку лучших бомбардиров Премьер-лиги.

В дальнейшем показатели заметно снизились (в определенной степени это можно оправдать разнообразием линии нападения и ограниченностью практики), однако и здесь "горняки" не остались в проигрыше - выгодно продали Гладкого "Днепру" за 7 миллионов евро. Шутки шутками, и некоторое время именно Александр был самым дорогим внутреукраинским трансфером.

Евгений Селезнев

Позиция: центрфорвард

центрфорвард За сколько пришел: 2,5 млн евро (в 2011-м из "Днепра")

2,5 млн евро (в 2011-м из "Днепра") Статистика: 29 матчей, 15 голов, 2 результативных передачи (сезон 2011/12)

Несмотря на то, что Евгений Селезнев дал больше "Днепру", его, как и Гладкого, тоже следует похвалить. Хотя бы за то, что в 2011-м исполнитель защитил статус лучшего страйкера УПЛ – разделил первое место с "волынянином" Майконом. Причем это при наличии Эдуардо, Луиса Адриана, Дентиньо, Марсело Морено и Джулиуса Агаховы.

Ширина выбора позволила Луческу спокойно манипулировать подопечными, применять их на разных фронтах и Селезнев не упустил возможность. Но в родном клубе не задержался по собственной инициативе – все же быть примадонной (пусть и в Днепре) комфортнее, если говорить о личных амбициях.

Дмитрий Ризнык

Позиция: вратарь

вратарь За сколько пришел: 3 млн евро (в 2023-м из "Воркслы")

3 млн евро (в 2023-м из "Воркслы") Статистика: -

Дмитрий Ризнык закрывает собой пятерку нашего списка. "Шахтеру" еще придется проверить голкипера в игре, но никто не сомневается, что он имеет достаточно скилов, чтобы навязать соперничество Трубину и заменить Анатолия, если тот переедет в Европу. Как для своего возраста, выпускник "Ворсклы" отличился несколькими знаковыми рекордами, качественно смотрится на линии и умело берет пенальти. Есть чувство, что все будет хорошо.

Константин Кравченко

Позиция: атакующий полузащитник

атакующий полузащитник За сколько пришел: 3,6 млн евро (в 2008-м из "Днепра")

3,6 млн евро (в 2008-м из "Днепра") Статистика: 38 матчей, 12 голов, 6 результативных передач

Это именно тот случай, когда у футболиста был невероятный талант, однако ему не хватило характера, чтобы убедить тренера в профпригодности. Конечно, Кравченко находил отговорки – мол, как себя продемонстрировать, когда рядом Жадсон и куча других бразильцев с акцентом на атаку?

Возможно, Константин и заслужил бы понимание, если бы не систематические нарушения дисциплины - и кого тут еще винить? Плеймейкер очень быстро превратился из самого дорогого украинца в пределах УПЛ в обузу - проблемы не исчезли, и начались аренды. Кравченко обвинил во всех бедах руководство, персонально Сергея Палкина, но здесь также мимо - ни в одном из коллективов, имевших дело с полузащитником, успеха не наблюдалось.

Александр Воловик

Позиция: центральный защитник

центральный защитник За сколько пришел: 4 млн евро (в 2013-м из "Металлурга" Д)

4 млн евро (в 2013-м из "Металлурга" Д) Статистика: 7 матчей

Александру Воловику повезло, что он пришел вместе с Бернардом, Фредом, Фернандо, Веллингтоном Немом и Факундо Феррейрой. Когда клуб одним махом тратит более 70 миллионов евро, то 4 из них – почти незаметны.

Воловик хорошо выглядел в донецком "Металлурге", но переход к "оранжево-черным" стал для него полной неожиданностью. Центрбек не верил, что нужен на фоне присутствия Ракицкого, Чигринского, Кривцова и Кучера, а когда решился, то практически сразу травмировался. Голеностоп и ментальная неготовность стоили драгоценного времени. Аренда в бельгийский "Левен" фактически послужила билетом в один конец.

Марк Девич

Позиция: центрфорвард

центрфорвард За сколько пришел: 5 млн евро (в 2012-м из "Металлиста")

5 млн евро (в 2012-м из "Металлиста") Статистика: 16 матчей, 4 голов, 1 результативная передача

Сразу подчеркнем: на момент 2012-го Марко Девич давно имел украинский паспорт, выступал за сборную, так что справедливо подпадает под критерии материала.

После чемпионата Европы форвардом интересовалось "Динамо" и такое впечатление, что "Шахтер" специально перебил предложение, чтобы Марко не достался принципиальному сопернику. Среди аргументов - гарантированное участие дончан в Лиге чемпионов, "жирный" контракт и уговоры Дарио Срны.

Беда только в том, что на практике Мирча Луческу не придумал, как использовать новичка. Луис Адриану, Евгений Селезнев, Эдуардо, Дентиньо и Майкон Оливейра - все претендовали на одну позицию, так что не совсем понятно, на что надеялись и руководство, и сам Девич. Здесь все просто – ему, как и Селезневу, нужно чувство собственной важности и постоянная поддержка со стороны партнеров. Примечательно, что уже через полгода Марко вернулся туда, где его слепо обожали.

Дмитрий Чигринский

Позиция: центральный защитник

центральный защитник За сколько пришел: 15 млн евро (в 2010-м из "Барселоны")

15 млн евро (в 2010-м из "Барселоны") Статистика: 52 матча, 5 голов, 2 результативные передачи (2010-2015 гг.)

Когда кто-то говорит, что "Шахтер" выиграл от того, что продал Чигринского за 25 миллионов евро, а взял обратно за 15, нам хочется смеяться сквозь слезы. Безусловно, Дмитрий мог похвастаться незаурядными способностями (даже сейчас он в порядке, подтвержденном статистикой в чемпионате Греции), но на деле деньги вылетели в трубу.

Полсотни поединков за 5 лет – не то что скромно, а ужасно. Потенциально блестящую карьеру погубили травмы и это очень досадно.