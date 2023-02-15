Верховный суд поставил точку по делу о национализации ПриватБанка

Большая палата Верховного суда 15 февраля приняла историческое решение по делу по иску Александра Дубилета, которое делает невозможным возвращение национализированного в 2016 году ПриватБанка его бывшим собственникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Заслушав позиции сторон по делу по иску бывшего председателя правления ПриватБанка Дубилета, который годами пытался через суды вернуть себе акции государственного банка с помощью обжалования договоров, заключенных в процессе его национализации, Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы ПриватБанка и Кабинета министров", - говорится в сообщении.

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Данным решением Большая палата подтвердила безапелляционность применения закона Украины №590-ІХ, прямо запрещающего возвращение акций выведенных с рынка банков их бывшим владельцам.

Верховная палата в частности подтвердила позицию суда первой инстанции, который еще в 2021 году закрыл производство по делу по иску Дубилета, применив положения закона, согласно которому единственно возможным способом защиты прав бывших участников банка в случае их нарушения является возмещение причиненного ущерба в денежной форме.

В пресс-службе банка отметили, что особая важность данного дела заключалась в том, что от его результата зависело дальнейшее рассмотрение еще более 40 подобных исков, из-за которых бывшие владельцы ПриватБанка и их сателлиты пытались оспорить законность процесса национализации.

Напомним, бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Отметим, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший глава правления Александр Дубилет.