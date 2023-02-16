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В Европарламенте приняли резолюцию с призывом предоставить ВСУ истребители

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И урегулировать конфискацию активов страны-агрессора

В Европарламенте приняли резолюцию с призывом предоставить ВСУ истребители

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую предоставить Украине истребители. Кроме того, в документе также идет речь об урегулировании конфискации активов российской федерации.

Европарламент призывает рассмотреть вопрос по поставкам истребителей, вертолетов, ракетных комплексов и существенному увеличению количества боеприпасов для ВСУ. Резолюцию поддержали 444 депутата, против было 26, еще 37 воздержались.

В документе европейские депутаты осуждают агрессию российской федерации и подтверждают свою твердую солидарность с народом и руководством Украины.

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В статье: самолет война с россией Европарламент
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Источник:
europarl.europa.eu

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