В Европарламенте приняли резолюцию с призывом предоставить ВСУ истребители
И урегулировать конфискацию активов страны-агрессора
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Европейский парламент принял резолюцию, призывающую предоставить Украине истребители. Кроме того, в документе также идет речь об урегулировании конфискации активов российской федерации.
Европарламент призывает рассмотреть вопрос по поставкам истребителей, вертолетов, ракетных комплексов и существенному увеличению количества боеприпасов для ВСУ. Резолюцию поддержали 444 депутата, против было 26, еще 37 воздержались.
В документе европейские депутаты осуждают агрессию российской федерации и подтверждают свою твердую солидарность с народом и руководством Украины.
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