В Европарламенте приняли резолюцию с призывом предоставить ВСУ истребители

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую предоставить Украине истребители. Кроме того, в документе также идет речь об урегулировании конфискации активов российской федерации.

Европарламент призывает рассмотреть вопрос по поставкам истребителей, вертолетов, ракетных комплексов и существенному увеличению количества боеприпасов для ВСУ. Резолюцию поддержали 444 депутата, против было 26, еще 37 воздержались.

В документе европейские депутаты осуждают агрессию российской федерации и подтверждают свою твердую солидарность с народом и руководством Украины.