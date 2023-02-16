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Данилов: Кремль готовит "корейский" вариант по Украине с предложениями Медведчука

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Кремль готовит план Б, так как первоначальный провалился

Данилов: Кремль готовит "корейский" вариант по Украине с предложениями Медведчука

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что после неудачи захватить всю Украину, в Кремле вынашивают план "Б", предложения к которому будет готовить пророссийский политик и кум президента страны-агрессорки Владимира Путина Виктор Медведчук.

Об этом Данилов рассказал в интервью BBC.

"У России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину", - сказал Данилов.

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Секретарь СНБО сообщил, что план предложил сам Медведчук. "Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", - пояснил Данилов.

По его словам, вместе с пророссийскими "экспертами" из запрещенной ОПЗЖ Медведчук будет "давать предложение о создании двух стран".

Цель же России, по его мнению, в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а тогда реализовать эту идею раздела Украины.

Он добавил, что "идеей двух стран" занимаются также люди, которые готовили Будапештский меморандум 1994 года. "Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нитки", - подчеркнул Данилов.

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В статье: война с россией Алексей Данилов Виктор Медведчук
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