Данилов: Кремль готовит "корейский" вариант по Украине с предложениями Медведчука
Кремль готовит план Б, так как первоначальный провалился
Getty Images / Global Images Ukraine
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что после неудачи захватить всю Украину, в Кремле вынашивают план "Б", предложения к которому будет готовить пророссийский политик и кум президента страны-агрессорки Владимира Путина Виктор Медведчук.
Об этом Данилов рассказал в интервью BBC.
"У России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО сообщил, что план предложил сам Медведчук. "Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", - пояснил Данилов.
По его словам, вместе с пророссийскими "экспертами" из запрещенной ОПЗЖ Медведчук будет "давать предложение о создании двух стран".
Цель же России, по его мнению, в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а тогда реализовать эту идею раздела Украины.
Он добавил, что "идеей двух стран" занимаются также люди, которые готовили Будапештский меморандум 1994 года. "Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нитки", - подчеркнул Данилов.
Популярное сейчас
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- "Очень рад работать с этими пацанами". Шаран - о драке Миная и Шинника
- Ночная ракетная атака России: Враг сменил тактику, есть попадание в четырех областях
- Залужный: Победой Украины будет создание таких условий, чтобы Россия больше никогда не напала
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал