Фонсека: Украина защищает не просто себя, а демократию и весь мир

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека высказался на счет войны России против Украины, а также рассказал, как помогает украинцам:

“Это очень тяжелое время. Несмотря на то, что нас там нет, мы не можем отключиться от того, что происходит в Украине. У меня очень крепкая связь с Украиной. У меня там много друзей, моя жена и мой сын – украинцы.

Нам удалось вывезти большую часть семьи моей жены, но мы остаемся связанными с этой трагедией. Каждый день мы пытаемся узнать, что там происходит. Факт заключается в том, что люди хотят только мира.

Мы продолжаем наблюдать за этим геноцидом со стороны страны, не имеющей оснований вести эту войну. Это очень тяжело, и это порождает чувство восстания, потому что все еще есть люди, у которых больше нет дома, которые умирают. Полностью разрушенные города.

Несмотря на международную помощь, ее оказано недостаточно. Украина защищает не просто себя, Украина защищает демократию, она защищает весь мир, потому что, если мы не остановим это быстро, это может произойти в любой другой части мира. Убийцы будут чувствовать себя поощренными в других местах. Мы должны немедленно остановить это.