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Фонсека: Украина защищает не просто себя, а демократию и весь мир

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Считает, что если не остановить Россию, то трагедия может произойти в любой другой точке мира

Фонсека: Украина защищает не просто себя, а демократию и весь мир

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Бывший тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека высказался на счет войны России против Украины, а также рассказал, как помогает украинцам:

“Это очень тяжелое время. Несмотря на то, что нас там нет, мы не можем отключиться от того, что происходит в Украине. У меня очень крепкая связь с Украиной. У меня там много друзей, моя жена и мой сын – украинцы.

Нам удалось вывезти большую часть семьи моей жены, но мы остаемся связанными с этой трагедией. Каждый день мы пытаемся узнать, что там происходит. Факт заключается в том, что люди хотят только мира.

Мы продолжаем наблюдать за этим геноцидом со стороны страны, не имеющей оснований вести эту войну. Это очень тяжело, и это порождает чувство восстания, потому что все еще есть люди, у которых больше нет дома, которые умирают. Полностью разрушенные города.

Несмотря на международную помощь, ее оказано недостаточно. Украина защищает не просто себя, Украина защищает демократию, она защищает весь мир, потому что, если мы не остановим это быстро, это может произойти в любой другой части мира. Убийцы будут чувствовать себя поощренными в других местах. Мы должны немедленно остановить это.

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Мы с женой связаны с разными благотворительными проектами. Мы продолжаем помогать людям, которые покидают страну и стремятся найти убежище, особенно в Португалии. Есть так много способов помогать.

Люди были очень чуткими в плане помощи и интеграции украинского народа. Это не столько связано с людьми, а больше теми, кто руководит нашими странами, именно здесь мы делаем больше. Есть много способов помочь. Просто зайдите в Интернет, есть тысячи вариантов помощи этим страдающим людям”, - сказал Фонсека.

Отметим, что португальский тренер работал в "Шахтере" в период с 2016 по 2019 годы. Вместе с дончанами он трижды побеждал в чемпионате Украины, столько же раз в Кубке Украины и однажды выигрывал с командой Суперкубок.

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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека война с россией
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Источник:
RMCSport

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