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"Горжусь вами". Тренер Шинника обратился к своим игрокам после драки против Миная

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Все в стиле российских "патер нет"

"Горжусь вами". Тренер Шинника обратился к своим игрокам после драки против Миная

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер ярославского “Шинника” Вадим Евсеев обратился с речью к команде после того, как его подопечные проиграли боевую дуэль украинскому “Минаю”:

“С чего хочу начать. Были выходные, был инцидент. Поэтому от себя лично хочу сказать, что я горжусь вами. Вами я горжусь! Мы правильный выбор сделали в команде, дали отпор. Люди хотели хайпануть. Но вы этого не сделали. Вас было мало, вы не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто дрался. Ничего страшного”, – сказал Евсеев.

Игроки с наставником завершили разговор перед тренировкой трехратным "Ура!".

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Напомним, что драка произошла в одной из турецких гостиниц. Об этой схватке стало известно 14 февраля – именно тогда в сети начала появляться информация о ней и видеоподтверждение.

После драки обе команды были выдворены из отеля.

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В статье: Вадим Евсеев Шинник (Ярославль) ФК Минай
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