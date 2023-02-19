"Горжусь вами". Тренер Шинника обратился к своим игрокам после драки против Миная
Все в стиле российских "патер нет"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер ярославского “Шинника” Вадим Евсеев обратился с речью к команде после того, как его подопечные проиграли боевую дуэль украинскому “Минаю”:
“С чего хочу начать. Были выходные, был инцидент. Поэтому от себя лично хочу сказать, что я горжусь вами. Вами я горжусь! Мы правильный выбор сделали в команде, дали отпор. Люди хотели хайпануть. Но вы этого не сделали. Вас было мало, вы не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто дрался. Ничего страшного”, – сказал Евсеев.
Игроки с наставником завершили разговор перед тренировкой трехратным "Ура!".
Напомним, что драка произошла в одной из турецких гостиниц. Об этой схватке стало известно 14 февраля – именно тогда в сети начала появляться информация о ней и видеоподтверждение.
После драки обе команды были выдворены из отеля.
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