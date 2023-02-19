Су-25 и несколько БПЛА. Генштаб ВСУ отчитался об уничтоженной сегодня российской авиатехнике

В течение 19 февраля Силы обороны Украины сбили вражеский самолет Су-25, два беспилотника типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3". Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 7 по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также два удара по важным объектам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.

Тем временем войска РФ в течение суток нанесли 9 ракетных, 11 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов с РСЗО, убив и нанеся ранения гражданскому населению.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.