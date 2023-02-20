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Под Соледаром погиб чемпион Украины по казацкому поединку Кирилл Баев

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Еще один спортсмен отдал жизнь за свободу Украины

Под Соледаром погиб чемпион Украины по казацкому поединку Кирилл Баев

фото из соцсетей

Новина українською

Под Соледаром погиб чемпион Украины по казацкому поединку, призер мировых соревнований, единоборец из Харькова Кирилл Баев. Он был добровольцем спецподразделения Kraken Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщается на странице Харьков спортивный в фейсбуке.

Отмечается, что 21-летний Кирилл Баев погиб во время выполнения боевого задания.

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Баев родился в Харькове, обучался на факультете физического воспитания и спорта Харьковского педагогического университета им. Сковороды.

С 2011 года он начал заниматься единоборствами, которым посвятил самую большую часть своей спортивной карьеры. С 2011 по 2015 год занимался дзюдо в Спортивном клубе "Слобожанец".

Кирилл Баев был многократным чемпионом Харьковской области и Украины по казацкому поединку, обладателем Кубка мира и призером планетарного первенства, призером чемпионата Украины по хортингу (современного украинского боевого искусства).

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В статье: война с россией
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