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Мораес: Каждый день я прошу Бога благословить жизнь каждого гражданина Украины

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Форвард посвятил пост годовщине вторжения

Мораес: Каждый день я прошу Бога благословить жизнь каждого гражданина Украины

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

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Экс-нападающий киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес написал пост в своем инстаграмме на счет годовщины полномасштабной агрессии РФ.

"Исполнился 1 год террора, смертям и разрушениям в стране, где я прожил последние 10 лет. В стране, где видел и пережил много хорошего, был свидетелем развития страны, появления многих зданий и школ, которые несли в себе мечту каждого граждане, каждого ребенка .

Когда мы узнали об угрозе начала войны, то и не подозревали, что она будет иметь такие масштабы, как сейчас. Когда ты видишь все это и не имеешь силы положить конец такому количеству страданий, это очень угнетает.

Невинные страдают от всех видов насилия, взрослые и дети становятся мишенями для российских ракет в собственных домах, наблюдая за тем, как разрушаются их семьи. Ради чего? Ради политики, власти, территории?

Что может быть важнее жизни невинных людей? Украинцы - сильный и любящий народ, который продолжает героически сопротивляться. Я знаю, что людям на рынках бесплатно раздают продукты, они делятся генераторами друг с другом, предоставляют свои дома тем, кто потерял все. Каждый день я прошу Бога благословить жизнь и сердца каждого гражданина Украины", - рассказал Мораес.

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В статье: Жуниор Мораес война с россией
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Источник:
Instagram @jrmoraes10

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