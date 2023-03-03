Кривбасс выиграл третий матч подряд. Последний раз с ним такое случалось в 2011-м

Второй круг украинской Премьер-лиги официально начался. В первом матче 16-го тура "Кривбасс" на своем поле обыграл "Колос" 1:0. Примечательно, что для команды Юрия Вернидуба это третья победа подряд. Еще перед перерывом криворожцы обыграли "Днепр-1" и "Черноморец". Такая производительность позволила "Кривбассу" подняться уже на шестое место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что последний раз "Кривбасс" выигрывал три матча подряд в рамках чемпионата Украины еще в сезоне 2011/12. Тогда команда Юрия Максимова поочередно одолела "Днепр", "Ильичевец" и "Черноморец". В том чемпионате "Кривбасс" в итоге финишировал десятым.

Между тем рекордная победная серия "Кривбасса" была зафиксирована в бронзовом сезоне 1999/2000. После стартовой ничьей с "Динамо" команда Олега Тарана поочередно выиграла семь поединков, а именно с "Ворсклой" (4:0), запорожским "Металлургом" (1:2), "Шахтером" (1:0), ивано-франковским. Прикарпатьям" (1:3), мариупольским "Металлургом" 2:1, киевским ЦСКА (2:1) и "Карпатами" (2:1). И только тернопольская "Нива" остановила эту поступь – ничья 3:3.

Следует вспомнить и сезон 1994/95. Тогда начиная с шестого тура криворожцы переиграли "Прикарпатье" (0:1), "Карпаты" (1:0), запорожское "Торпедо" (2:1), николаевский "Эвис" (0:1), кременчугский "Кремень" ( 1:0) и тернопольскую "Ниву" (0:2). Шесть матчей подряд "Кривбасс" выиграл под руководством Виктора Кузнецова, который, будучи игроком, выигрывал чемпионат СССР в составе "Зари". Интересно, что "Кривбасс" – единственный самостоятельный опыт Кузнецова как тренера. В том чемпионате "Кривбасс" занял шестое место.