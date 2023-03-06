Долгополов: Ломаченко za мир, протиv vойны. Спорт вне политики, да, Вася?

Экс-первая ракетка Украины, теннисист Александр Долгополов прокомментировал совместное фото украинского боксера Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (24-1), который является одним из друзей чеченского сепаратиста Кадырова и открыто поддерживает агрессию россии против Украины.

"Вася Ломаченко za мир, протиv vойны.

Я не знаю, что еще должно произойти в Украине, чтобы до этого идиота что-то дошло. Спорт вне политики, да, Вася?

Сначала фоточка с автоматом, там и война закончилась. Потом фоточка в объятиях дружбана дон-дона. Нет, тут нет диссонанса, вам кажется. А будет реакция тех, кто его принимал в ТРО? Чей воин?", – написал Долгополов в Инстаграме.