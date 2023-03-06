Долгополов: Ломаченко za мир, протиv vойны. Спорт вне политики, да, Вася?
Ломаченко постоянно влазит в зашквары с русней
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Экс-первая ракетка Украины, теннисист Александр Долгополов прокомментировал
"Вася Ломаченко za мир, протиv vойны.
Я не знаю, что еще должно произойти в Украине, чтобы до этого идиота что-то дошло. Спорт вне политики, да, Вася?
Сначала фоточка с автоматом, там и война закончилась. Потом фоточка в объятиях дружбана дон-дона. Нет, тут нет диссонанса, вам кажется. А будет реакция тех, кто его принимал в ТРО? Чей воин?", – написал Долгополов в Инстаграме.
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