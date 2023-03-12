После взрывов в Мариуполе россияне подняли в воздух авиацию

В Мариуполе после взрывов в направлении Сартаны россияне подняли в небо авиацию. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Группа Мариупольского сопротивления сообщает о взрывах в Мариупольском районе, в направлении с. Сартана. После взрывов оккупанты подняли в небо авиацию. Наблюдаем за ситуацией", - сообщил он.

Как ранее сообщалось, 11 марта жители временно захваченного Мариуполя сообщали о двух попаданиях в городе, вероятно, в местонахождение захватчиков. Было уничтожено около 20 русских.