После взрывов в Мариуполе россияне подняли в воздух авиацию
Оккупанты не ожидали удара по городу
Getty Images/Global Images Ukraine
В Мариуполе после взрывов в направлении Сартаны россияне подняли в небо авиацию. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Группа Мариупольского сопротивления сообщает о взрывах в Мариупольском районе, в направлении с. Сартана. После взрывов оккупанты подняли в небо авиацию. Наблюдаем за ситуацией", - сообщил он.
Как ранее сообщалось, 11 марта жители временно захваченного Мариуполя сообщали о двух попаданиях в городе, вероятно, в местонахождение захватчиков. Было уничтожено около 20 русских.
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