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После взрывов в Мариуполе россияне подняли в воздух авиацию

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Оккупанты не ожидали удара по городу

После взрывов в Мариуполе россияне подняли в воздух авиацию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Мариуполе после взрывов в направлении Сартаны россияне подняли в небо авиацию. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Группа Мариупольского сопротивления сообщает о взрывах в Мариупольском районе, в направлении с. Сартана. После взрывов оккупанты подняли в небо авиацию. Наблюдаем за ситуацией", - сообщил он.

Как ранее сообщалось, 11 марта жители временно захваченного Мариуполя сообщали о двух попаданиях в городе, вероятно, в местонахождение захватчиков. Было уничтожено около 20 русских.

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В статье: Мариуполь война с россией
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