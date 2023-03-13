В ОК Юг рассказали, что сейчас мешает россиянам осуществить новую массированную ракетную атаку
Море на нашей стороне
Zelenskiy Official
Из-за шторма в Черном море вероятность новой ракетной атаки РФ отсрочена. Однако стоит понимать, что один надводный ракетоноситель снаряжен и готов. Информацию сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Сейчас море на нашей стороне, штормовая погода заставляет завести ракетоносители в пункты базирования, но мы знаем, что по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов – это восемь ракет типа Калибр".
"Ракетоносителю достаточно двух-трех часов, чтобы оказаться на боевом курсе. Шторм не такой критический, чтобы он не вышел. На данный момент можем сказать, что немножко отсроченной является вероятность ракетной атаки, но остается большой".
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