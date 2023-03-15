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Кто из известных футболистов играл за Фейеноорд? Квиз

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Есть немало известных игроков, выступавших за "Народный клуб"

Кто из известных футболистов играл за Фейеноорд? Квиз

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

16 марта донецкий "Шахтер" на выезде проведет ответную игру против роттердамского "Фейенорда" в рамках 1/8 финала Лиги Европы 2022/23. Напомним, в первой игре "горняки" упустили победу в конце матча, сыграв вничью 1:1. Будем надеяться, что в Нидерландах подопечные Игора Йовичевича продемонстрируют хороший футбол, благодаря которому смогут пробиться в четвертьфинал.

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "Фейеноорда". У вас есть четыре минуты и 30 известных футболистов. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за клуб из Роттердама.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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