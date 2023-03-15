  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Питался крошками, пил из луж. Под Бахмутом спасли воина, который 42 дня пролежал в подвале
В тренде

Питался крошками, пил из луж. Под Бахмутом спасли воина, который 42 дня пролежал в подвале

Общие новости
(2 голосов)

Сейчас он в госпитале в Днепре

Питался крошками, пил из луж. Под Бахмутом спасли воина, который 42 дня пролежал в подвале

Цаплиенко Телеграм-канал

Новина українською

Воины, которые освободили село под Бахмутом, нашли в подвале пленного украинского бойца Алексея Гордеева. С дырками от пуль и осколков в бедре и спине, но живого. Из ада Алексея вытащил доброволец ВСУ из Новой Зеландии, об этом написал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Наверху шли бои, раненый Алексей 42 дня лежал в подземелье среди его убитых и умирающих от ран товарищей, которым он хотел, но не мог помочь. Питался он крошками – похудел с 80 до 42 кг. Пил из луж, а когда вода закончилась, ядовитый антифриз из нагревателя. Сейчас Алексей в госпитале в Днепре. Его прооперировали, лечат от отравления и дистрофии, скоро переведут в клинику в Киеве, сообщил Цаплиенко.

"Наши молитвы ближе к Богу, потому что наши ребята воины света! Спасибо всем, кто молился, искал, поддерживал и помогал, был рядом все эти бесконечные полтора месяца. Мы вместе нашли нашего Козака! Слава героям!" – написал отец воина, Александр Гордеев.

Читайте такжеПилот Karaya стал Героем Украины: он отвел от Винницы неисправный самолет и удачно сбивал Shahed-136

По теме
yellow-arrow
В боях под Соледаром погиб тренер ДЮФК Подолье
yellow-arrow
Павелко инициировал передачу дела против завода искусственной травы в НАБУ
yellow-arrow
В Польше заявили, что ВСУ могут получить МиГ-29 от нескольких стран. В Словакии начали рассматривать вопрос
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Герои Украины Андрей Цаплиенко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/Tsaplienko

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде