Питался крошками, пил из луж. Под Бахмутом спасли воина, который 42 дня пролежал в подвале
Сейчас он в госпитале в Днепре
Цаплиенко Телеграм-канал
Воины, которые освободили село под Бахмутом, нашли в подвале пленного украинского бойца Алексея Гордеева. С дырками от пуль и осколков в бедре и спине, но живого. Из ада Алексея вытащил доброволец ВСУ из Новой Зеландии, об этом написал украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Наверху шли бои, раненый Алексей 42 дня лежал в подземелье среди его убитых и умирающих от ран товарищей, которым он хотел, но не мог помочь. Питался он крошками – похудел с 80 до 42 кг. Пил из луж, а когда вода закончилась, ядовитый антифриз из нагревателя. Сейчас Алексей в госпитале в Днепре. Его прооперировали, лечат от отравления и дистрофии, скоро переведут в клинику в Киеве, сообщил Цаплиенко.
"Наши молитвы ближе к Богу, потому что наши ребята воины света! Спасибо всем, кто молился, искал, поддерживал и помогал, был рядом все эти бесконечные полтора месяца. Мы вместе нашли нашего Козака! Слава героям!" – написал отец воина, Александр Гордеев.
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