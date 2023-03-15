Питался крошками, пил из луж. Под Бахмутом спасли воина, который 42 дня пролежал в подвале

Воины, которые освободили село под Бахмутом, нашли в подвале пленного украинского бойца Алексея Гордеева. С дырками от пуль и осколков в бедре и спине, но живого. Из ада Алексея вытащил доброволец ВСУ из Новой Зеландии, об этом написал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Наверху шли бои, раненый Алексей 42 дня лежал в подземелье среди его убитых и умирающих от ран товарищей, которым он хотел, но не мог помочь. Питался он крошками – похудел с 80 до 42 кг. Пил из луж, а когда вода закончилась, ядовитый антифриз из нагревателя. Сейчас Алексей в госпитале в Днепре. Его прооперировали, лечат от отравления и дистрофии, скоро переведут в клинику в Киеве, сообщил Цаплиенко.