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Остин: Борьба Украины за свободу перешла в решающий момент

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(1 голосов)

США демонстрируют неизменную решительность и единство

Остин: Борьба Украины за свободу перешла в решающий момент

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США и коалиция в стране, которые поддерживают Украину в противостоянии масштабной агрессии РФ, находятся в решающем моменте борьбы украинцев за свободу и демонстрируют единство и решительность.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале онлайн-заседания в формате "Рамштайн", передает Укринформ.

"Сейчас мы находимся в решающем моменте борьбы Украины за свободу. Все это демонстрирует нашу неизменную решительность и единство", – сказал Остин.

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Глава Пентагона заявил, что это также означает "выполнение наших обязательств в полной мере и быстро".

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В статье: война с россией Ллойд Остин
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.03.2023 в 16:22
США демонструють якраз лузерство
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