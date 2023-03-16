CNN: ВСУ в Донецкой области сбили модернизированный китайский дрон

В ночь на 11 марта на Донбассе бойцы 111-й бригады Территориальной обороны из стрелкового оружия сбили беспилотник китайского производства Mugin-5. Об этом сообщает CNN.

По информации источника, украинские военные провели журналистов на поляну, где показали обломки беспилотника, который был сбит из АК-47. Примерно в два часа ночи бойцы территориальной обороны услышали звук от полета беспилотника и увидели, как на нем мигает свет, после чего открыли огонь по воздушной цели. Дрон летел на очень низкой высоте.

Боеприпасы, загруженные на беспилотник, вероятно, были "осколочно-фугасными – простыми и не особо аэродинамическими". Механизм запуска бомбы, похоже, сделали из компонентов, напечатанных на 3D-принтере, что "указывает на то, что беспилотник был быстро модернизирован".

Компания Mugin Limited подтвердила журналистам CNN, что это был их дрон, назвав инцидент "очень печальным". Представитель компании отметил, что в компании "прилагают все возможные усилия, чтобы это остановить". В Mugin Limited ранее заявили, что прекратили продажу продукции в Россию и Украину в начале войны.

Дрон Mugin-5 является коммерческим беспилотным летательным аппаратом, который производит китайский производитель в портовом городе Сямэнь на восточном побережье Китая. Как пишет CNN, их еще называют "дронами Alibaba", поскольку они были доступны для продажи по цене до 15 тысяч долларов на китайских сайтах, включая Alibaba и Taobao.

Отставной офицер британской армии и специалист по беспилотникам Крис Линкольн-Джонс объяснил, что на указанном БПЛА Mugin-5 не было установленной камеры. По его словам, это означает, что дрон нельзя было использовать для наблюдения, поэтому, по сути, это делает его похожим на "тупую бомбу".

CNN отмечает, что в январе 2023 года "власти" временно оккупированной РФ части Луганской области заявляли, что боевики "сбили Mugin-5, запущенный украинскими войсками". Украинские официальные лица не комментировали этот конкретный инцидент, но эксперты указали на доказательства того, что "обе стороны в войне использовали такую технологию".

Датчик на модернизированной печатной плате БПЛА был изготовлен компанией Novatel – частью базирующейся в Канаде группы Hexagon, которая занимается снабжением таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство и автомобилестроение.