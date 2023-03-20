Путин перед приездом Си в Кремль снова заговорил о дипломатическом урегулировании войны

Президент РФ накануне визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву заявил, что оккупанты якобы готовы к "политико-дипломатическому урегулированию" начатой ею захватнической войны против Украины. Об этом речь идет в статье путина в китайском издании "Жэньминь Жибао", перевод которой опубликован на сайте Кремля.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России свидетельствуют лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации".

Позиция Китая по политическому урегулированию "украинского кризиса" отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление "украинского кризиса", заявил Си в своей статье. Во время визита он "готов вместе с путиным наметить новые планы для развития российско-китайских отношений".