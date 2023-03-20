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FT: После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины

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Это может быть первый контакт с начала полномасштабного вторжения

FT: После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

После визита в кремль председатель КНР Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Этот звонок станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, 20 марта Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву, который продлится до 22 марта. Во время поездки он встретится с российским диктатором путиным. Для Си это первый государственный визит в Россию за 4 года. 20 марта будет "неформальный обед", а 21 марта планируется как "день переговоров".

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский Си Цзиньпин
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Источник:
FT

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