FT: После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины
Это может быть первый контакт с начала полномасштабного вторжения
instagram.com/zelenskiy_official
После визита в кремль председатель КНР Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Этот звонок станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Напомним, 20 марта Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву, который продлится до 22 марта. Во время поездки он встретится с российским диктатором путиным. Для Си это первый государственный визит в Россию за 4 года. 20 марта будет "неформальный обед", а 21 марта планируется как "день переговоров".
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