Федерация тенниса Украины: Если у россиян и белорусов будет допуск, нужно с ними играть и их побеждать
Федерация тенниса Украины выступает против бойкота соревнований, где будут выступать спортсмены из РБ и РФ
utf.tennis
Федерация тенниса Украины выступила с заявлением, которое было направлено к НОК и Министерству молодежи и спорта.
В нем ФТУ высказала свою позицию относительно возможного запрета украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы.
Заявление подписали президент ФТУ Сергей Лагур, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Александр Овчаренко, Владислав Орлов, Илья Белобородько.
"Федерация тенниса Украины совместно с ведущими игроками национальных сборных Украины по теннису обращается в НОК Украины и Министерство молодежи и спорта Украины с общим заявлением о возможном запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допущены представители стран-агрессоров.
Международная федерация тенниса была первой из крупнейших федераций, остановившей членство национальных федераций России и Беларуси. Команды этих стран дисквалифицированы во всех без исключения командных соревнованиях, включая Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, где россияне были действующими чемпионами обоих соревнований.
Допуск индивидуальных спортсменов производится только под нейтральным белым флагом. Профессиональные теннисные туры ATP и WTA поддержали такое решение и ввели такие же ограничения. К сожалению, несмотря на все попытки Федерации тенниса Украины и профессиональных игроков, руководящие органы тенниса не отстранили индивидуальных атлетов.
Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы. Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании. Такое решение станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев, каждый на своем уровне продвигающих проукраинскую позицию в каждом уголке мира, где они играют.
Мы можем потерять серьезный рычаг в информационной войне, не сможем осветить все ужасы, происходящие последний год в нашей стране. Мы уверены, что каждый должен быть полезен на своем месте. Если лишить теннисистов возможности выступать на соревнованиях, значит потерять один из участков фронта.
Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы. Как делают наши ребята в ВСУ на фронте и все сознательные граждане, каждый на своем месте.
Мы выступаем с позицией продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Белоруссии. Бить их на кортах по всему миру.
Мы должны продвигать наши общие идеи и ценности по миру и помогать ВСУ. Помогать пострадавшим от ужасной войны украинцам, насколько это каждый может делать", - говорится в заявлении.
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