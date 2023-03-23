Генштаб: РФ перебросила в Украину неподготовленных срочников из Южной Осетии
Также терроризм осуществляется в Запорожской области
В населенных пунктах Решетиловское, Чумацкое и Константиновка временно занятой территории Запорожской области российские оккупанты совершили обход домов местных жителей и предупредили о необходимости пребывания в безопасных местах с запретом оставления своих домов.
Указанное косвенно может свидетельствовать о попытке российских оккупантов сделать невозможным наблюдение местным населением плановой переброски врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого соприкосновения.
Российская федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры для пополнения потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, дислоцирующейся в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками, по подписанию ими контрактов и дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.
Установлено, что в период с 1 по 10 марта контракт подписали более 50 российских срочников. Они, не получив надлежащей боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области.
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