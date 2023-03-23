СМИ: Украина подала в Финляндию запрос на истребители F/A-18
ВСУ нужны истребители
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина подала запрос в Финляндию для обсуждения возможности передачи истребителей F/A-18 Hornet. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники. Речь идет о трехсторонних переговорах между Финляндией, Украиной и США по этим боевым самолетам.
Возможная передача в будущем этих бортов требует одобрения американцев, поскольку производит F/A-18 Hornet оборонная компания США. Как пишет источник, просьба Украины об обсуждении – это реакция на слова премьер-министра Финляндии Санны Марин. Во время визита в Киев в марте она сказала, что Финляндия совместно с другими союзниками может рассмотреть предоставление F/A-18, но она подчеркнула, что пока все разговоры об истребителях – на начальном этапе.
Истребители Hornet заканчивают свой срок службы в Финляндии, им на замену придут F-35. Сейчас у Воздушных сил Финляндии на вооружении есть 62 истребителя типа F/A-18 Hornet.
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