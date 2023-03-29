Пентагон: Украинцы нанесли россиянам такие потери в бронетехнике, которые никто никогда не мог себе представить

Украина, пользуясь значительным истощением российской армии и поставками западного оружия, имеет "очень хорошие шансы" осуществить успешное контрнаступление весной этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.

По словам Остина, Украина пока имеет "значительное преимущество" по сравнению с российскими силами, хотя линия фронта и менялась то в одну, то в другую сторону в течение последнего времени, а сейчас происходят "достаточно серьезные бои в районе Бахмута".

"Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы", - отметил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что ввиду этого ресурсы России иссякают, она все чаще предстает перед нехваткой артиллерийских боеприпасов и других вещей и вынуждена обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее.

"Поэтому я думаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать. Я думаю, что в Украины будет очень хорошие шансы на успех", - добавил Остин.