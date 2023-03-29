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В Белгороде зазвучала сирена воздушной тревоги, в Ростове-на-Дону прогремел взрыв

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В Белгороде зазвучала сирена воздушной тревоги, в Ростове-на-Дону прогремел взрыв

Фото из открытых источников

Новина українською

29 марта сирена напугала жителей Белгорода. Пропагандисты утверждают, что проверка якобы "плановая". Об этом сообщают российские Telegram-каналы. За полчаса до включения сигнала в сети жителей Белгорода пытались предупредить, что сирена проверочная.

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После сирены у белгородцев начали спрашивать, насколько им было слышно сирену. Вероятно, местные власти намерены в ближайшее время продолжить тренировки с включением сирены. Напомним, в России ранее заявили о якобы атаке БПЛА на газонасосную станцию "Газэнергосети" в Белгороде.

Также в российском городе Ростов-на-Дону, после полудня по киевскому времени, прогремел взрыв. Его причина пока неизвестна, местные жители выкладывают в соцсетях видео со звуком "хлопка" с камер наблюдения.

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В статье: война с россией бавовна
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