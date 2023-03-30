В США не видят доказательств ненадлежащего использования Украиной военной помощи
Об этом сказали в Белом доме и в USAID
Getty Images / Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки не видят признаков того, что Украина ненадлежащим образом распоряжается предоставленной США военной помощью. Об этом заявил во время пресс-брифинга в Вашингтоне координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Если речь идет об использовании военной помощи, предоставленной Украине, то мы не видели никаких доказательств каких-то вопиющих нарушений. Киев разделяет наши опасения относительно обеспечения надлежащей подотчетности и прозрачности в отношении оборудования, которое направляется на поле боя или транспортируется вокруг него".
"Конечно, мы все стремимся к как можно большему надзору и подотчетности. В Украину поступает оборудование и системы, закупленные за средства налогоплательщиков, но это – война. Настоящие люди воюют и умирают. Во время боя невозможно идеально предусмотреть движение каждой единицы, которую каждый отдельный солдат берет с собой в бой".
Несмотря на рост количества сообщений о возможном нецелевом использовании помощи, предоставленной Соединенными Штатами, инспекторы USAID не обнаружили признаков серьезных нарушений. Об этом на специальном заседании в Сенате США заявила исполняющая обязанности генерального инспектора Агентства США по международному развитию Николь Анджарелла.
С начала полномасштабного вторжения американцы создали многоуровневую систему контроля с помощью Украине от США и провели разъяснительную работу относительно того, как можно сообщить о подозрениях нарушений. С начала соответствующей деятельности офис генерального инспектора USAID получил 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной, "что на 556% больше, чем за предыдущие одиннадцать месяцев".
"На сегодняшний день мы не имеем никаких серьезных криминальных находок, связанных с предоставлением помощи Украине со стороны США. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа работает. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID".
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