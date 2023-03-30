В США не видят доказательств ненадлежащего использования Украиной военной помощи

Соединенные Штаты Америки не видят признаков того, что Украина ненадлежащим образом распоряжается предоставленной США военной помощью. Об этом заявил во время пресс-брифинга в Вашингтоне координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Если речь идет об использовании военной помощи, предоставленной Украине, то мы не видели никаких доказательств каких-то вопиющих нарушений. Киев разделяет наши опасения относительно обеспечения надлежащей подотчетности и прозрачности в отношении оборудования, которое направляется на поле боя или транспортируется вокруг него". "Конечно, мы все стремимся к как можно большему надзору и подотчетности. В Украину поступает оборудование и системы, закупленные за средства налогоплательщиков, но это – война. Настоящие люди воюют и умирают. Во время боя невозможно идеально предусмотреть движение каждой единицы, которую каждый отдельный солдат берет с собой в бой".

Несмотря на рост количества сообщений о возможном нецелевом использовании помощи, предоставленной Соединенными Штатами, инспекторы USAID не обнаружили признаков серьезных нарушений. Об этом на специальном заседании в Сенате США заявила исполняющая обязанности генерального инспектора Агентства США по международному развитию Николь Анджарелла.

С начала полномасштабного вторжения американцы создали многоуровневую систему контроля с помощью Украине от США и провели разъяснительную работу относительно того, как можно сообщить о подозрениях нарушений. С начала соответствующей деятельности офис генерального инспектора USAID получил 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной, "что на 556% больше, чем за предыдущие одиннадцать месяцев".