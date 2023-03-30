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Президент МОК: Правительства стран не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях

Общие новости
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Томас Бах продолжает озвучивать свои нарративы

Президент МОК: Правительства стран не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях

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Президент МОК Томас Бах осудил правительства стран, которые выступают против допуска спортсменов из РФ и РБ к соревнованиям.

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"Досадно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать ни большинство в олимпийском движении, ни всех заинтересованных сторон, ни автономию спорта.

Досадно, что эти правительства не обращают внимания на вопросы двойных стандартов. Мы не видели ни одного комментария относительно их отношения к участию спортсменов из других 70 стран, участвующих в вооруженных конфликтах по всему миру.

Еще печальнее, что они грубо пренебрегают очень четким заявлением специальных докладчиков ООН по правам человека. В то время, как в других вопросах они всегда призывают соблюдать права человека.

Вмешательство правительств укрепило единство олимпийского движения. Правительства не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях.

Это стало бы концом мирового спорта, которым мы его знаем сегодня", – сказал Бах.

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В статье: Томас Бах Олимпиада-2024
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Источник:
IOC Media

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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.03.2023 в 19:44
Та невже?..
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kalan-86 (Анкара)
30.03.2023 в 19:25
Лицемірний безсовісний бах! Твоя ООН, це лише корумпована рашею організація, від якої жодної користі, лише проблеми. Іди вже у відставку і нехай нормальна людина займе твій пост.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.03.2023 в 19:18
Є версія, що ця мерзота ще з 2018-го прикормлена москалями.
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