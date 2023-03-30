Президент МОК: Правительства стран не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях
Томас Бах продолжает озвучивать свои нарративы
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Президент МОК Томас Бах осудил правительства стран, которые выступают против допуска спортсменов из РФ и РБ к соревнованиям.
"Досадно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать ни большинство в олимпийском движении, ни всех заинтересованных сторон, ни автономию спорта.
Досадно, что эти правительства не обращают внимания на вопросы двойных стандартов. Мы не видели ни одного комментария относительно их отношения к участию спортсменов из других 70 стран, участвующих в вооруженных конфликтах по всему миру.
Еще печальнее, что они грубо пренебрегают очень четким заявлением специальных докладчиков ООН по правам человека. В то время, как в других вопросах они всегда призывают соблюдать права человека.
Вмешательство правительств укрепило единство олимпийского движения. Правительства не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях.
Это стало бы концом мирового спорта, которым мы его знаем сегодня", – сказал Бах.
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