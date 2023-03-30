Федорчук: Кварцяный не столь жесток. Просто он человек такой харизмы

Украинский футболист Валерий Федорчук, который недавно завершил карьеру, вспомнил, как ему работалось под руководством известного украинского тренера Виталия Кварцяного.

– Пройдя сборы с "Днепром" после "Карпат", Маркевич сказал мне: "Валера, ты мне нужен. Я вижу твой интеллект футбола. Но мне нужно, чтобы ты оброс, стал сильнее, мужественнее. Я буду следить за тобой, уверен, что тебя верну. Но пойди на полгода к Кварцяному".

Я не хотел к Кварцяному, а тут меня отправляют. Но я смело пошел, потому что говорит главный тренер "Днепра". Значит, он что-то знает.

– Что ты взял от Кварцяного?

– Мне нравится его настрой. Он умеет развивать футболистов, видит их.

Мы поехали на сборы в Польшу и играли двусторонку. Были румыны – Бикфалви и Матей. Они всегда друг с другом играли. Я открываюсь, а они мне не дают пас. А Кварцяный судил матч. Поворачиваюсь и говорю: "Если они не будут пасовать, я нафиг соберу вещи и уеду. Я приехал сюда в футбол играть или смотреть, как другие между собой дурачатся?".

А он: "Валера, у нас тут какая-то контора, что ли?". После этого он все равно замечание сделал румынам. Мы сразу начали играть – румын прострелил, я забил. Потом подхожу к Кварцяному извиниться, а он смотрит: "Парень, мне такие футболисты нужны".

Кварцяный не столь жесток. Просто он человек такой харизмы. Я заметил, все футболисты, которые через него проходили – играли в хороших командах. После него ты либо играешь в хороших командах, либо уже заканчиваешь.