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"Пусть отчитывается в Гааге". Британия заблокировала выступление омбудсмена из РФ в Совбезе ООН

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Та самая львова-белова

"Пусть отчитывается в Гааге". Британия заблокировала выступление омбудсмена из РФ в Совбезе ООН

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Выступление российского "уполномоченного по правам ребенка" марии львовой-беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по поводу принудительного вывоза украинских детей в Россию заблокировала Великобритания:

"Если она хочет отчитаться о своих действиях, то она может это сделать в Гааге. Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации".

Напомним, на арест львовой-беловой, как и президента РФ путина, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер. Россия отвергает обвинения в принудительном вывозе и похищении, заявляя, что эвакуировала детей ради их безопасности и защиты.

По словам самой преступницы, только по состоянию на октябрь 2022 года в РФ вывезли до 2 тысяч детей-сирот из социальных учреждений, а 350 детей с Донбасса уже "пристроены" в приемные семьи в 16 регионах РФ. Украинская сторона зафиксировала депортацию 16 221 ребенка.

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В статье: война с россией ООН
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Источник:
NYT

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