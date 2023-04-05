"Пусть отчитывается в Гааге". Британия заблокировала выступление омбудсмена из РФ в Совбезе ООН
Та самая львова-белова
Getty Images / Global Images Ukraine
Выступление российского "уполномоченного по правам ребенка" марии львовой-беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по поводу принудительного вывоза украинских детей в Россию заблокировала Великобритания:
"Если она хочет отчитаться о своих действиях, то она может это сделать в Гааге. Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации".
Напомним, на арест львовой-беловой, как и президента РФ путина, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер. Россия отвергает обвинения в принудительном вывозе и похищении, заявляя, что эвакуировала детей ради их безопасности и защиты.
Maria Lvova-Belova is allegedly responsible for the war crimes of unlawful deportation and unlawful transfer of Ukrainian children.— UK at the UN ???????????????? (@UKUN_NewYork) April 4, 2023
We blocked the meeting from being broadcast on UNTV.
She should not be afforded a UN platform to spread disinformation.
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По словам самой преступницы, только по состоянию на октябрь 2022 года в РФ вывезли до 2 тысяч детей-сирот из социальных учреждений, а 350 детей с Донбасса уже "пристроены" в приемные семьи в 16 регионах РФ. Украинская сторона зафиксировала депортацию 16 221 ребенка.
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