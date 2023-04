"Пусть отчитывается в Гааге". Британия заблокировала выступление омбудсмена из РФ в Совбезе ООН

Выступление российского "уполномоченного по правам ребенка" марии львовой-беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по поводу принудительного вывоза украинских детей в Россию заблокировала Великобритания:

Напомним, на арест львовой-беловой, как и президента РФ путина, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер. Россия отвергает обвинения в принудительном вывозе и похищении, заявляя, что эвакуировала детей ради их безопасности и защиты.

Maria Lvova-Belova is allegedly responsible for the war crimes of unlawful deportation and unlawful transfer of Ukrainian children.



We blocked the meeting from being broadcast on UNTV.



She should not be afforded a UN platform to spread disinformation.



