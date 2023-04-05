"Через полгода будем в Крыму". Советник главы ОП дал большое интервью на тему деоккупации полуострова
Возникает много вопросов
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Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что войны за Крым как за отдельную захваченную территорию не будет.
"Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, или пять, или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, который является математически выверенным. Я еще раз говорю, нет у России достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию. Логика войны, абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма".
"Будет война не за Крым! Будет война за право существования демократического мира, в рамках международного права. За это идет война. Это не война за территорию, территория это только один из элементов. Это война за право того, чтобы никто не мог прийти к вам домой и сказать: "Смотрите, у меня немножко больше оружия, у меня немножко больше крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу". Это сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России, в таком виде, нет. И поэтому безусловно, война будет идти пока не будет освобождена вся территория Украины".
"Может ли быть в тот момент, когда вы начинаете отвод войск с территории Украины разговоры о дипломатическом способе выхода из Крыма? Да, если вы сегодня начинаете выводить войска, то безусловно мы можем подождать пока там день-два-три, пока эти войска будут выходить вместе с людьми. В Крым они натянули много людей из Российской Федерации, которые незаконно получили, наше имущество. В 2014-м году многие граждане Украины были вынуждены покинуть полуостров Крым. Безусловно мы можем подождать пару дней, пока они соберут там часть каких-то своих вещей и выедут через Керченский мост, который будет демонтирован".
"Мы должны там полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все российское. Там должно быть только украинское культурное пространство, или глобальное культурное пространство. Мы не должны вести диалог о том, имеет ли право человек использовать русский язык или нет. Дома, пожалуйста, используй, но это не инструмент давления, это не инструмент протеста, это не инструмент шантажа".
"Вот как только заходим, во-первых, мы должны провести расследование в отношении людей, которые были репрессированы, в течение всех лет оккупации. Во-вторых, должны выяснить кто писал доносы. Я считаю, что там многие люди должны получить юридическое наказание, за то, что они изменили паспорт Украины на Россию и были по сути коллаборационистами, предателями. Надо четко расставить акценты – это территория Украины, это культурное пространство Украины, это медийное пространство Украины".
"Это будет деблокада большой территории, на которой россияне очень и очень вкладывались в пропаганду, в уничтожение всего украинства. И вообще – Россия, это же не страна, которая производит конкурентность, демократию, или свободу. Это страна лагерь. Она все это запрещает. Нам придется все это чистить и достаточно тяжело".
"И поэтому нам придется проводить очень мощные стабилизационные меры, и это будет тяжелый период для Крыма, для того, чтобы Крым понял – никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то особом своем статусе по отношению к Российской Федерации. Нам придется все это сломать. Эти все "русское движение, русские партии, за русь" и так далее. Вот это надо не повторить. Надо себе откровенно сказать: демократия – это не право формировать сепаратистские какие-то течения".
"Россия может искать какие-то "аналаговнет" слову капитуляция, чтобы замаскировать это для своего внутреннего информационного пространства. Которое Россия контролирует через пропагандистские программы. Они могут продать следующую концепцию – "мы остановили войска НАТО на границах российской федерации и НАТО больше никогда не нападет на Россию". Вы можете это продать? Безусловно, они могут это продать".
"Это как Северная Корея в финале чемпионата мира по футболу "выиграла" у Бразилии семь-один, или семь-ноль. Россия может продавать своей малообразованной аудитории любую иллюзию. Пусть продают, пока у них есть время, потому что когда они будут проигрывать в военном смысле – то у них не будет возможности ничего продать. Аудитория тогда начнет эту череду бунтов. Татарстан, Башкортостан, Чечня – там будут точно бунты, или можно сказать этнические попытки отсоединиться от Российской Федерации".
Украине надо зафиксировать поражение России, для того чтобы эта страна прошла ряд юридических процедур, убежден Михаил Подоляк. А финал войны будет такой, как нужен Украине, без всякого сомнения, говорит советник руководитель ОПУ, но цена будет еще более высокой чем сейчас.
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