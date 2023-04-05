"Через полгода будем в Крыму". Советник главы ОП дал большое интервью на тему деоккупации полуострова

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что войны за Крым как за отдельную захваченную территорию не будет.

"Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, или пять, или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, который является математически выверенным. Я еще раз говорю, нет у России достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию. Логика войны, абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма".

"Будет война не за Крым! Будет война за право существования демократического мира, в рамках международного права. За это идет война. Это не война за территорию, территория это только один из элементов. Это война за право того, чтобы никто не мог прийти к вам домой и сказать: "Смотрите, у меня немножко больше оружия, у меня немножко больше крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу". Это сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России, в таком виде, нет. И поэтому безусловно, война будет идти пока не будет освобождена вся территория Украины".

"Может ли быть в тот момент, когда вы начинаете отвод войск с территории Украины разговоры о дипломатическом способе выхода из Крыма? Да, если вы сегодня начинаете выводить войска, то безусловно мы можем подождать пока там день-два-три, пока эти войска будут выходить вместе с людьми. В Крым они натянули много людей из Российской Федерации, которые незаконно получили, наше имущество. В 2014-м году многие граждане Украины были вынуждены покинуть полуостров Крым. Безусловно мы можем подождать пару дней, пока они соберут там часть каких-то своих вещей и выедут через Керченский мост, который будет демонтирован".

"Мы должны там полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все российское. Там должно быть только украинское культурное пространство, или глобальное культурное пространство. Мы не должны вести диалог о том, имеет ли право человек использовать русский язык или нет. Дома, пожалуйста, используй, но это не инструмент давления, это не инструмент протеста, это не инструмент шантажа".