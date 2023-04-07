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Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов. ФОТО

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Отомстим...

Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов. ФОТО

facebook.com/sergiy.stakhovsky.79

Новина українською

Россия убила более 250-ти спортсменов Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке теннисист Сергей Стаховский.

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"Мне не хватает слов для близких и родных… чтобы мы им не говорили, это не вернет их детей, братьев, мужей назад….

Важно помнить каждого из них, спортивная семья должна знать и гордиться своими героями. Отомстим", - отмечает он.

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В статье: Сергей Стаховский война с россией
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