Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов. ФОТО

Россия убила более 250-ти спортсменов Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке теннисист Сергей Стаховский.

"Мне не хватает слов для близких и родных… чтобы мы им не говорили, это не вернет их детей, братьев, мужей назад….

Важно помнить каждого из них, спортивная семья должна знать и гордиться своими героями. Отомстим", - отмечает он.