Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов. ФОТО
Отомстим...
facebook.com/sergiy.stakhovsky.79
Россия убила более 250-ти спортсменов Украины.
Об этом сообщил в фейсбуке теннисист Сергей Стаховский.
"Мне не хватает слов для близких и родных… чтобы мы им не говорили, это не вернет их детей, братьев, мужей назад….
Важно помнить каждого из них, спортивная семья должна знать и гордиться своими героями. Отомстим", - отмечает он.
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