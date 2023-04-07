  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Reuters: Си Цзиньпин склонял Макрона к "противостоянию" США
В тренде

Reuters: Си Цзиньпин склонял Макрона к "противостоянию" США

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Си устроил очень теплый прием президенту Франции

Reuters: Си Цзиньпин склонял Макрона к "противостоянию" США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер Китая Си Цзиньпин во время визита в страну президента Франции Эмманюэля Макрона склонял его "противостоять" США. Об этом пишет Reuters.

Агентство отмечает, что Си организовал Макрону очень теплый прием. В частности, они вдвоем посетили бывшую резиденцию отца китайского лидера в городе Гуанчжоу и пили там китайский чай.

Читайте такжеМакрон – Си Цзиньпину: Я могу рассчитывать на вас в том, что вы приведете Россию в чувство

"Такие поездки Си вместе с лидерами стран, которые наносят ему визит, случаются редко. Дипломаты говорят, что это подчеркивает важность, которую Пекин придает этим отношениям с ключевым членом ЕС, поскольку он ищет поддержки против того, что Си Цзиньпин назвал "всесторонним сдерживанием", окружением и подавлением "со стороны США", - говорится в публикации.

При этом, как отмечает издание, Макрон не смог добиться своей цели во время визита в Китай. Си Цзиньпин не изменил свою риторику по поводу войны в Украине и поддержки России.

По данным Reuters, в США дипломатические отношения Китая с Францией воспринимаются с долей скепсиса. Источники издания отмечают, что Вашингтон занял "выжидательную позицию".

По теме
yellow-arrow
Любовь к УПЦ МП, пропаганда и братство с россиянами. Что не так с Ломаченко? ВИДЕО
yellow-arrow
В Днепре открыли бульвар Евгения Кучеревского
yellow-arrow
Артем Кравец: Я изменил свое мнение, что Украина вряд ли вернет Крым
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Эммануэль Макрон Си Цзиньпин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде