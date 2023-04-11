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СБУ объявила в розыск жену Медведчука

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Оксана Марченко скрывается от органов досудебного расследования

СБУ объявила в розыск жену Медведчука

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Новина українською

Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко, жену кума российского диктатора Виктора Медведчука.

Информация размещена на сайте розыска МВД.

Марченко объявило в розыск главное управление СБУ в Ивано-Франковской области.

В карточке розыска сообщается, что Марченко является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Также указана дата исчезновения - это 24 марта 2023 года.

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Напомним, что 23 февраля суд арестовал имущество жены кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок, общей стоимостью более 5,6 млрд гривен.

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В статье: война с россией Виктор Медведчук
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