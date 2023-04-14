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Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро

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Форвард отреагировал на скандальное решение Министерства молодежи и спорта

Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро

Фото: ua.depositphotos.com

Новина українською

Нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля прокомментировал указ правительства про запрет украинцам участвовать в соревнованиях, где есть россияне и белорусы.

"Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро", - написал Зозуля в своем Instagram.

На пост Романа отреагировали и другие украинские футболисты.

"Неплохо решили вопрос", - написал защитник "Львова" Алексей Дитятьев.

"Мда.. Просто в шоке", - добавил бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий.

Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро - изображение 1
Скриншот: Instagram
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В статье: Роман Зозуля Артем Федецкий ФК Львов Алексей Дитятьев война с россией Райо Махадаонда
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
14.04.2023 в 10:23
Мы же ни в одной группе с беларусией, чтобы сниматься с соревнования.
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