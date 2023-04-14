Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро

Нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля прокомментировал указ правительства про запрет украинцам участвовать в соревнованиях, где есть россияне и белорусы.

"Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро", - написал Зозуля в своем Instagram.

На пост Романа отреагировали и другие украинские футболисты.

"Неплохо решили вопрос", - написал защитник "Львова" Алексей Дитятьев.

"Мда.. Просто в шоке", - добавил бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий.

Скриншот: Instagram