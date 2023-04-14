Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро
Форвард отреагировал на скандальное решение Министерства молодежи и спорта
Фото: ua.depositphotos.com
Нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля прокомментировал указ правительства про запрет украинцам участвовать в соревнованиях, где есть россияне и белорусы.
"Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро", - написал Зозуля в своем Instagram.
На пост Романа отреагировали и другие украинские футболисты.
"Неплохо решили вопрос", - написал защитник "Львова" Алексей Дитятьев.
"Мда.. Просто в шоке", - добавил бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий.
Скриншот: Instagram
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MaximSK (Киев)
14.04.2023 в 10:23
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