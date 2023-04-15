  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лидеры Китая и Бразилии заявили, что единственным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры
В тренде

Лидеры Китая и Бразилии заявили, что единственным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры

Общие новости
(1 голосов)

Президент Бразилии посетил Китай с официальным визитом

Лидеры Китая и Бразилии заявили, что единственным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула де Силва во время переговоров в Пекине обменялись мнениями относительно "кризиса в Украине" и призвали мир содействовать всем усилиям, направленным на его решение.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление на сайте МИД Китая.

В нем отмечается согласие Си и де Силвы с тем, что "единственным возможным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры", и все усилия, способствующие мирному решению вопроса, должны поощряться и поддерживаться.

Читайте такжеReuters: Си Цзиньпин склонял Макрона к "противостоянию" США

"Лидеры двух государств призвали мир играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине"", - отметили в МИД КНР, добавив, что президенты договорились продолжать общаться по этому вопросу.

Как сообщалось, президент Бразилии Лула де Силва находится в Пекине с официальным визитом. Его цель – переговоры по торговле между Бразилией и Китаем, а также обсуждение развязанной Россией войны в Украине.

По теме
yellow-arrow
В Донецке расстреляли двух азербайджанцев, которые отказывались воевать на стороне России
yellow-arrow
Селезнев: Хоккей? Скорее мучаюсь, игрой это назвать сложно. Голы забиваю, а катаюсь плохо
yellow-arrow
Украинец Серденюк признан лучшим игроком ирландского Лонгфорд Тауна в марте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Си Цзиньпин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде