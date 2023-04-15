Лидеры Китая и Бразилии заявили, что единственным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры
Президент Бразилии посетил Китай с официальным визитом
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Глава КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула де Силва во время переговоров в Пекине обменялись мнениями относительно "кризиса в Украине" и призвали мир содействовать всем усилиям, направленным на его решение.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление на сайте МИД Китая.
В нем отмечается согласие Си и де Силвы с тем, что "единственным возможным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры", и все усилия, способствующие мирному решению вопроса, должны поощряться и поддерживаться.
"Лидеры двух государств призвали мир играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине"", - отметили в МИД КНР, добавив, что президенты договорились продолжать общаться по этому вопросу.
Как сообщалось, президент Бразилии Лула де Силва находится в Пекине с официальным визитом. Его цель – переговоры по торговле между Бразилией и Китаем, а также обсуждение развязанной Россией войны в Украине.
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