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Шевченко: 24 февраля 2022 года я чувствовал себя растерянным, беспомощным и виноватым

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Полномасштабная война сделала то, чего спортсмены пытались достичь 30 лет – заполнить мир украинскими флагами

Шевченко: 24 февраля 2022 года я чувствовал себя растерянным, беспомощным и виноватым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко вспомнил, как для него началась полномасштабная война – рассказал о своих чувствах 24 февраля 2022 года.

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"Мама плакала, дом, в котором она жила, трясло от взрывов. "На нас напали, на нас напали", – повторяла она.

Я чувствовал себя растерянным, беспомощным и виноватым. Ведь я был так далеко. Сказал маме, что выезжаю к ней прямо сейчас. "Ни в коем случае", – возразила она. "Иди к журналистам, иди на телевидение". Это был самый тяжелый день в моей жизни.

Я не мог думать ни о чем другом, кроме того, что происходит в Украине. Мы передавали гуманитарную помощь, делали совместные сборы с ребятами, которые играли в Англии, Зинченко и Ярмоленко, создали платформу Play Your Part for Ukraine, чтобы привлечь средства для помощи детям, женщинам и пожилым людям, убегающим от войны. Англия, Италия, Америка. Я постоянно куда-то ехал в поисках поддержки. Но этого все равно казалось мало.

Помню митинг на Трафальгарской площади, куда мы пришли семьей. Вокруг были сине-желтые цвета, и я подумал, что полномасштабная война сделала то, чего спортсмены пытались достичь 30 лет – заполнить мир украинскими флагами. К сожалению, это обошлось нам слишком дорогой ценой", — сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко война с россией
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Источник:
Vogue

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