Мощный данк. ВИДЕО как Алексей Лень попал в хайлайты НБА в матче плей-офф
Украинский вклад в победу над Голден Стейт
фото - Getty Images
В ночь на вторник, 18 апреля, состоялся второй матч первого раунда плей-офф НБА между "Сакраменто" и "Голден Стейт". "Кингз", за которых выступает украинец Алексей Лень, одержали победу 114:106. Алексей хоть и не провел много времени на площадке, но сумел привлечь к себе внимание.
От тренера Лень получил 8 минут, за которые заработал четыре очка, сделал 1 подбор и 1 блокшот. При этом в одном из эпизодов он продавил двух защитников и положил мяч в кольцо сверху, что не осталось незамеченным пресс-службой НБА.
Напомним, что "Сакраменто" повел в серии со счетом 2:0. В первом матче Лень провел на площадке 12 минут, тоже заработал 4 очка, но при этом совершил 7 подборов мяча. Это второй раз в своей карьере Алексей играет в плей-офф. Ранее он выступал в матчах на выбывание, являясь игроком "Вашингтона".
ALEX LEN TO THE RACK— NBA (@NBA) April 18, 2023
: TNT | Game 2 | SAC Leads 1-0#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/UNBkBjytoL
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