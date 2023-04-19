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Шевченко: Я горжусь своим народом, но нам нужна помощь

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Украинский тренер рассказал о важности постоянно говорить о войне

Шевченко: Я горжусь своим народом, но нам нужна помощь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал гостем студии Лиги чемпионов на CBS Sports и напомнил миру о войне в Украине.

"Хочу напомнить людям об Украине, война там продолжается. Хочется обратить внимание и призвать поддерживать Украину. Это очень важно для нас, что остальной мир стоит за нами.

Ситуация очень сложная, но я очень горжусь своим народом. Я всегда стою рядом и защищаю нашу страну. Особенно в этот момент нам нужна ваша помощь.

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Правила спорта могут многое дать. Я участвовал в сборе средств на реконструкцию стадиона в Ирпене - почти уничтоженном городе.

Во время войны важно дать молодежи шанс вернуться на стадион, сыграть в футбол и на тот момент немного забыть о войне, — рассказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко война с россией
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Источник:
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