Шевченко: Я горжусь своим народом, но нам нужна помощь

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал гостем студии Лиги чемпионов на CBS Sports и напомнил миру о войне в Украине.

"Хочу напомнить людям об Украине, война там продолжается. Хочется обратить внимание и призвать поддерживать Украину. Это очень важно для нас, что остальной мир стоит за нами.

Ситуация очень сложная, но я очень горжусь своим народом. Я всегда стою рядом и защищаю нашу страну. Особенно в этот момент нам нужна ваша помощь.