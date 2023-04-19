Шевченко: Я горжусь своим народом, но нам нужна помощь
Украинский тренер рассказал о важности постоянно говорить о войне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал гостем студии Лиги чемпионов на CBS Sports и напомнил миру о войне в Украине.
"Хочу напомнить людям об Украине, война там продолжается. Хочется обратить внимание и призвать поддерживать Украину. Это очень важно для нас, что остальной мир стоит за нами.
Ситуация очень сложная, но я очень горжусь своим народом. Я всегда стою рядом и защищаю нашу страну. Особенно в этот момент нам нужна ваша помощь.
Правила спорта могут многое дать. Я участвовал в сборе средств на реконструкцию стадиона в Ирпене - почти уничтоженном городе.
Во время войны важно дать молодежи шанс вернуться на стадион, сыграть в футбол и на тот момент немного забыть о войне, — рассказал Шевченко.
"The situation is very difficult. But I am very proud of my people."— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 18, 2023
Andriy Shevchenko explains how sport can help support the people of Ukraine. ???????? pic.twitter.com/5bYFgRMMIT
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