Шевченко: Я горжусь своим народом, но нам нужна помощь

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал гостем студии Лиги чемпионов на CBS Sports и напомнил миру о войне в Украине.

"The situation is very difficult. But I am very proud of my people."



Andriy Shevchenko explains how sport can help support the people of Ukraine. ???????? pic.twitter.com/5bYFgRMMIT