Украина - Сербия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею

Сборная Украины по хоккею продолжает свои выступления на ЧМ в Дивизионе ІВ. Вчера наша команда встречалась с Китаем и досадно уступила из-за гола, забитого в контратаке в овертайме. Сегодня "желто-синие" встретятся с сербами. На предыдущем чемпионате мира украинцы не оставили никаких шансов Сербии, разгромив ее 7:0. Удастся ли во второй раз выиграть подряд обыграть этого соперника?

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Чемпионат мира по хоккею. Дивизион ІВ

24 апреля. Начало в 16:00

Украина – Сербия

Трансляция – Youtube-канал Xsport