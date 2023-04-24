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Украина - Сербия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею

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Второй матч нашей команды на ЧМ 2023

Украина - Сербия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею

TSN

Новина українською

Сборная Украины по хоккею продолжает свои выступления на ЧМ в Дивизионе ІВ. Вчера наша команда встречалась с Китаем и досадно уступила из-за гола, забитого в контратаке в овертайме. Сегодня "желто-синие" встретятся с сербами. На предыдущем чемпионате мира украинцы не оставили никаких шансов Сербии, разгромив ее 7:0. Удастся ли во второй раз выиграть подряд обыграть этого соперника?

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион ІВ
24 апреля. Начало в 16:00
Украина – Сербия
Трансляция – Youtube-канал Xsport

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В статье: сборная Украины по хоккею смотреть футбол онлайн
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