Мариуполь попросил отсрочить свое возвращение в УПЛ на сезон 2024/25

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин сообщил, что клуб попросил об отсрочке возвращения в УПЛ на сезон-2024/2025.

"Уважаемые друзья, в последнее время я получил немало запросов от журналистов относительно дальнейшей судьбы нашего клуба. Отвечаю – пока наш город оккупирован, у нас нет ни физической, ни технической, ни финансовой возможности вернуться к участию в чемпионате Украины.

Даже если такая желанная деоккупация Мариуполя состоится в ближайшее время, нам потребуется где-то 9-12 месяцев упорного труда на восстановление нашей спортивной инфраструктуры, настолько она сейчас заброшена. Поэтому мы обратились к УПЛ с просьбой отсрочить наше возвращение в ряды элиты украинского футбола на сезон-2024/2025 и очень надеемся на поддержку коллег в этом вопросе.