  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мариуполь попросил отсрочить свое возвращение в УПЛ на сезон 2024/25
В тренде

Мариуполь попросил отсрочить свое возвращение в УПЛ на сезон 2024/25

Общие новости
(1 голосов)

Зато в Бразилии один клуб будет временно играть под эмблемой "Мариуполя"

Мариуполь попросил отсрочить свое возвращение в УПЛ на сезон 2024/25

Фото: fcmariupol.com

Новина українською

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин сообщил, что клуб попросил об отсрочке возвращения в УПЛ на сезон-2024/2025.

"Уважаемые друзья, в последнее время я получил немало запросов от журналистов относительно дальнейшей судьбы нашего клуба. Отвечаю – пока наш город оккупирован, у нас нет ни физической, ни технической, ни финансовой возможности вернуться к участию в чемпионате Украины.

Даже если такая желанная деоккупация Мариуполя состоится в ближайшее время, нам потребуется где-то 9-12 месяцев упорного труда на восстановление нашей спортивной инфраструктуры, настолько она сейчас заброшена. Поэтому мы обратились к УПЛ с просьбой отсрочить наше возвращение в ряды элиты украинского футбола на сезон-2024/2025 и очень надеемся на поддержку коллег в этом вопросе.

Но вынужденное пребывание в таком статусе несет очень ощутимую угрозу для ФК "Мариуполь" – забвение! Поэтому, чтобы сохранить команду и сделать ее цвета еще ярче в этот период вынужденного простоя, мы запустили проект #FCMariupolLives.

На помощь наиболее пострадавшему клубу Украинской Премьер Лиги пришла самая футбольная страна мира, Бразилия! Футбольный клуб AA Batel, команда из крупнейшего украинского сообщества в Южной Америке, временно превращается в ФК "Мариуполь". Ребята из региона Прудентополис, где 70% местных жителей являются этническими украинцами и их потомками, некоторое время будут играть в оранжево-синих цветах и с нашим лого на груди, в знак поддержки украинского Мариуполя и его команды, ожидая возвращения нашей команды и местных болельщиков на стадион имени Владимира Бойко", - написал Санин на своей странице в Facebook.

Напомним, "Мариуполь" пропускает текущей сезона УПЛ. За клубом сохранено место в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Читайте такжеЭкс-игрок Мариуполя: Благодарю Бател и все украинское сообщество в Бразилии
По теме
yellow-arrow
Экс-форвард молодежки Шахтера пропал под Бахмутом
yellow-arrow
В Москве закрывают для посещения Красную площадь
yellow-arrow
Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента США
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь (расформирован 2022) Андрей Санин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде