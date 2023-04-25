Мариуполь попросил отсрочить свое возвращение в УПЛ на сезон 2024/25
Зато в Бразилии один клуб будет временно играть под эмблемой "Мариуполя"
Фото: fcmariupol.com
Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин сообщил, что клуб попросил об отсрочке возвращения в УПЛ на сезон-2024/2025.
"Уважаемые друзья, в последнее время я получил немало запросов от журналистов относительно дальнейшей судьбы нашего клуба. Отвечаю – пока наш город оккупирован, у нас нет ни физической, ни технической, ни финансовой возможности вернуться к участию в чемпионате Украины.
Даже если такая желанная деоккупация Мариуполя состоится в ближайшее время, нам потребуется где-то 9-12 месяцев упорного труда на восстановление нашей спортивной инфраструктуры, настолько она сейчас заброшена. Поэтому мы обратились к УПЛ с просьбой отсрочить наше возвращение в ряды элиты украинского футбола на сезон-2024/2025 и очень надеемся на поддержку коллег в этом вопросе.
Но вынужденное пребывание в таком статусе несет очень ощутимую угрозу для ФК "Мариуполь" – забвение! Поэтому, чтобы сохранить команду и сделать ее цвета еще ярче в этот период вынужденного простоя, мы запустили проект #FCMariupolLives.
На помощь наиболее пострадавшему клубу Украинской Премьер Лиги пришла самая футбольная страна мира, Бразилия! Футбольный клуб AA Batel, команда из крупнейшего украинского сообщества в Южной Америке, временно превращается в ФК "Мариуполь". Ребята из региона Прудентополис, где 70% местных жителей являются этническими украинцами и их потомками, некоторое время будут играть в оранжево-синих цветах и с нашим лого на груди, в знак поддержки украинского Мариуполя и его команды, ожидая возвращения нашей команды и местных болельщиков на стадион имени Владимира Бойко", - написал Санин на своей странице в Facebook.
Напомним, "Мариуполь" пропускает текущей сезона УПЛ. За клубом сохранено место в элитном дивизионе чемпионата Украины.
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